Gut für Überraschungen: So macht Toyota weiter

Angeblich sollen sich die Designer für einen Mix aus Robustheit und Retro entschieden haben. Bei Letzterem kann Toyota schließlich auf eine lange Modellgeschichte zurückblicken. Kenner der Baureihe erinnern sich hier an diverse Jahrgänge mit klassischen Rundscheinwerfern. Man denke nur an das „Buschtaxi“. Glaubt man den Gerüchten, wird es den Land Cruiser in einer Special-Edition mit den Heritage-Augen geben. Normalversionen erhalten jedoch eine andere Front mit eckigen Scheinwerfern.