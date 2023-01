Toyota RAV4 GR Sport: Gleiter mit Sportabzeichen

Alternativ bietet Toyota den RAV4 auch als Vollhybrid ohne Ladestecker an, und zwar wahlweise als Fronttriebler oder mit Allradantrieb. Der Antrieb des Allradlers ist im Prinzip aufgebaut wie der des PHEV, die vorderen Motoren sind aber schwächer: Verbrenner 178 PS, E-Motor 120 PS, was in einer Systemleistung von 222 PS resultiert. Die Fronantriebsversion verzichtet auf den 54-PS-E-Motor an der Hinterachse und kommt auf eine Systemleistung von 218 PS. Die beiden sind je nach Variante rund 300 kg leichter als der Plug-in und schaffen den Sprint in gut acht Sekunden.