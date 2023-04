Megatrend: Ökologie in Kosmetik und Pflege

Es ist nicht egal, was wir auf unsere Haut schmieren

Selbstverständlich besteht da der Anspruch, sie gut zu behandeln und zu unterstützen. Das macht sich auch zunehmend im Konsumverhalten der Kosmetikanwender bemerkbar. Es ist uns nicht egal, was wir unserer Haut an Inhaltsstoffen zumuten! Das deutsche Zukunftsinstitut erhob für das Fachportal „kosmetik transparent“ auch für Österreich den Megatrend auf diesem Sektor: Neoökologie in der Kosmetik und Hautpflege.