Von 100 Tatverdächtigen sind zwei Asylwerber

Knapp über Tausend

Die „Krone“ hat sich die Anzahl der Tatverdächtigen Asylwerber genauer angesehen. Und das Ergebnis wird so manchen Oberösterreicher überraschen: Laut den vorliegenden Daten sind die Asylwerber im gesamten Bundesgebiet - also auch in Oberösterreich - in den vergangenen Jahren „braver“ geworden. Waren im Jahr 2017 in OÖ noch 2964 Asylwerber tatverdächtig, sank die Anzahl in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf knapp über Tausend.