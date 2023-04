Airline zählt Passagiere neuerdings mit KI-System

Die Fluggäste der Swiss sollen in einem Testversuch mittels des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) gezählt werden. Dies soll die Sicherheit erhöhen und das Kabinenpersonal entlasten. Von April bis Juni teste die Swiss das Verfahren auf ausgewählten Flügen, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Getestet werde in Zusammenarbeit mit einem externen Partner, der Kameras in der Kabine installiert habe.