Wagen umgekippt: Insassen aus Unfallwrack befreit

Spektakulärer Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Voitsberg in der Steiermark: Ein 49-jähriger Lenker krachte auf der L 315 gegen einen Randstein, woraufhin das Fahrzeug umkippte und auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Die verletzten Insassen musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden.