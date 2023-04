Ergonomisch arbeiten im kleinen Heimbüro

Das Platzproblem im modernen Homeoffice

Etwa 38 Prozent aller Österreicherinnen und Österreichern leben in Ein-Personen-Haushalten. Das bedeutet auch, dass für die meisten der Platz knapp bemessen ist. Viele arbeiten Zuhause daher am Esstisch oder auf der Couch. Das klingt zwar erst einmal gemütlich, äußert sich aber schnell in Verspannungen und krummer Haltung. Ein ergonomischer Bürostuhl ist ein guter erster Schritt, um zumindest die Sitzposition zu verbessern, und passt auch bei vielen gut in das Budget und die Wohnung. Noch gesünder ist jedoch die Verwendung eines höhenverstellbaren Schreibtisches, um einen regelmäßigen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen zu garantieren. Diese gibt es mittlerweile auch in kompakten Designs, um den Ansprüchen moderner, kleiner Heimbüros und -büroecken gerecht zu werden.