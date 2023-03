Arbeiten im Stehen: 3 Vorteile für Ihre Gesundheit

Ob Ihnen ein ganzes Homeoffice-Zimmer oder nur eine Schreibtisch-Ecke im Schlafzimmer zur Verfügung steht, Sie über mehrere Tage in der Woche oder nur gelegentlich am Schreibtisch arbeiten: Mittlerweile gibt es verschiedene Schreibtischmodelle, die für unterschiedliche Bedürfnisse geeignet sind. So können Sie sich z.B. für einen modernen Sitz-Steh-Tisch mit smarten Funktionen, ein platzsparendes und praktisches Stehpult oder sogar einen höhenverstellbaren Esstisch und Schreibtisch in einem entscheiden. Dabei spielen nicht nur individuelle Vorlieben für Design und Farbe eine Rolle, sondern auch die Ansprüche an die Tischgröße und die Funktionen, mit denen der Sitz-Steh-Tisch ausgestattet sein soll.