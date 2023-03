„Falle“ für Autofahrer: Nur geradeaus straffrei

50 Euro per Anonymverfügung

Die Stadt kassiert bei Zuwiderhandeln 50 Euro per Anonymverfügung. Einem „Krone“-Leser, der sich an die Redaktion wandte, wurde auf seine Nachfrage im Amt beschieden, er könne gerne Einspruch einlegen - „dann wird’s halt noch teurer“. Der Leser wollte der Sache auf den Grund gehen, zahlte nicht, in der Hoffnung, eine Erklärung für die doch sonderbare Regelung zu bekommen. Fehlanzeige: Er bekam auf der Bezirkshauptmannschaft tatsächlich „Vorschrift ist Vorschrift!“ als Antwort präsentiert.