Gerald: Begegnung mit ganz besonderem Menschen

Ein schönes Wort für eine grauenhafte Krankheit

Der junge Oststeirer wurde mit der „Schmetterlingskrankheit“ geboren - ein schönes Wort für eine Krankheit, wie sie grauenhafter kaum sein könnte. Bei Betroffenen bilden sich Blasen, die sich mit Blut füllen und aufplatzen. Blasen, überall. Sie picken die Zehen zusammen, liegen zwischen den Fingern, am Kopf, in der Speiseröhre, so dass jeder Bissen zur Hölle wird. Jeden Tag neue, während die alten noch lang nicht verheilt sind. Blasen, die aufgestochen werden müssen, die an der Fußsohle durch höllische Schmerzen Gehen verhindern, an ein normales Leben nicht denken lassen.