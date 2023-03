Das Tor zur Westliga ist weit geöffnet

Sichert sich Tabellenführer Bischofshofen heute schon einen Platz für den überregionalen Vergleich mit Tirol und Vorarlberg? Diese Frage kann am späten Nachmittag mit „Ja“ beantwortet werden, wenn die Pongauer in Kuchl einen Punkt holen und damit den Sack zumachen. „Das ist unser Anspruch“, sagt Kapitän Elias Kircher. Einfach zum Abholen liegt dieses „Körndl“ aber nicht bereit. Den Tennengauern wiederum hilft nur ein Sieg, um die Chance aufs obere Play-off noch am Leben zu erhalten.