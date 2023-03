US-Justiz treibt Klage gegen Google voran

In der Kartellrechtsklage des US-Justizministeriums gegen die digitalen Werbepraktiken von Google hat ein Bundesrichter am Freitag einen raschen Zeitplan festgelegt und damit den Fall schneller als erwartet vorangetrieben. US-Bezirksrichter John Anderson setzte nach einer kurzen Anhörung in Alexandria (Virginia) den 18. Jänner 2024 als Datum fest, bis zu dem die Anwälte von Google und des Justizministeriums Fakten und Expertenberichte offenlegen müssen.