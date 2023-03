NEOS starten Salzburg-Wahlkampf mit „Mut im Bauch“

Familienfreundlich zum Nachmittagskaffee und mit Maltisch starteten die NEOS am Freitag in einem Salzburger Kaffeehaus in ihren Landtags-Wahlkampf. Passenderweise bekam Spitzenkandidatin auch Unterstützung von ihren Kindern. Neben einer Vielzahl an Wahlkampfhelfern, die Klambauer mit „Andrea, Andrea“-Sprechchören feierten.