Mazda CX-60: Sechszylinder. Extrem sparsam. Cool!

Der CX-60 wurde im Herbst mit Plug-in-Hybrid-Antrieb eingeführt und soll in der SUV-Mittelklasse BMW X3, Audi Q5 & Co angreifen. Jetzt bekommt er alternativ einen 3,3-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor mit 48-Volt-Mildhybridsystem, der in der Version mit Hinterradantrieb 200 PS, als Allradler 254 PS leistet. Der E-Motor steuert 17 PS bei und sitzt in der Achtgangautomatik, die statt über einen Wandler über eine Mehrscheiben-Nasskupplung verfügt.