Automatenschokolade: der gute Geist der Schule

Automat ist dabei nicht gleich Automat, denn je nach Schule, Alter der Kinder und Menge der Schüler muss man sie mehr oder weniger oft bearbeiten. „Sechs der Automaten musste ich jeden einzelnen Tag auffüllen. Dort gingen die Süßigkeiten so gut weg, dass ich oft gar nicht nachgekommen bin. Aber es hat mir auch viel Geld eingebracht, weil es sich auszahlte.“ In Zahlen gegossen bedeutet das laut Henry, dass an einem Tag an einem einzigen Automaten 50 Tafeln Ritter-Sport oder 50 Packungen Manner-Schnitten herausgedrückt wurden. Fünfmal die Woche. „Natürlich gehen viele Kinder in die Schule, aber die meisten haben selbst Jause mit oder gehen in den Pausen in den Supermarkt. Dass sich das Geschäft so gut entwickelt hat, hat mich überrascht.“ Für die Automaten bezahlte er Miete, die Waren bezog er vom Großhandel. „Eine Flasche Wasser kostete mich 15 Cent, aber sie wurde um einen Euro verkauft. Es stecken aber auch genug Arbeitsstunden dahinter.“