Granatäpfel in Izmir: Arbeiten, wo andere urlauben

Serdar musste den Menschen im Umfeld seines verstorbenen Opas vertrauen, sich genaue Informationen über sein Unternehmen und die Ware beschaffen, lernte sogar Traktorfahren und übte sich aus dem Stand in der Kunst des Verhandelns. „Ich mache alles nach Bauchgefühl und dem Wissen, das ich habe. Es ist ein schwieriger Job, aber er macht mir Spaß und am Ende tue ich es ja für mich und meine Familie.“ Seine Aufenthalte auf der Farm sind aber nicht nur von Arbeit gekennzeichnet. Mittlerweile weiß er die temporären Flüge in die Türkei so richtig zu genießen. „Vor allem im Sommer liege ich auch viel herum und genieße das Wetter“, lacht er laut, „außerdem gehen mir die Leute nicht am Arsch.“