Spätes Glück: Mutiger Berufswechsel nach 23 Jahren

Ich erkläre Salih, dass wir absolut keinen Zeitstress hätten, was ihn sofort beruhigt. Mit Stress kann Salih prinzipiell sehr gut umgehen, er ist ihn aus seinem alten Berufsleben gewohnt. 23 Jahre lang arbeitete er in derselben Logistikfirma am Rande der Stadt. Dazwischen lag nur eine mehrmonatige Auszeit, in der er wegen eines familiären Notfalls in die Türkei musste. „Ansonsten war ich in all den Jahren zusammengerechnet keine drei Monate im Krankenstand“, erzählt er stolz, „ich habe den Job geliebt, bis er aus verschiedenen Umständen untragbar wurde.“ Als Salih nach Österreich kam, begann er als Lieferant und Fahrer und lernte hart Deutsch. „Es war schwierig, aber ich habe mich durchgeboxt. Die Bezahlung war immer fair, ich kann nicht klagen.“