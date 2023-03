Erdbebenhorror: Ein ganzes Volk unter Schockstarre

Mit einer unfassbaren Stärke von 7.8 hat ein Erdbeben am Morgen des 6. Februars Menschen an der türkisch-syrischen Grenze aus dem Schlaf gerissen. Hunderte Gebäude stürzten wie Kartenhäuser in sich zusammen, die Anzahl der Toten wird mittlerweile auf etwa 50.000 geschätzt. Das Beben gilt als eines der größten Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte und wurde von zahlreichen Nachbeben begleitet, deren Stärke auf der Richterskala noch immer zwischen 5 und 6 pendelten. „Diese Katastrophe kann ich mit Worten gar nicht beschreiben“, erzählt mir Hakan mit Tränen in den Augen. Nur wenige Tage nach dem tragischen Ereignis fährt er mich an der linken Wienzeile entlang. Es fällt ihm noch immer schwer, über das Geschehene zu sprechen.