Angstschweiß: Wenn ein Prüfer zum Richter wird

Zwischen zwei Prüfungsterminen müssen drei Monate liegen. Jeder Antritt bei der Taxischeinprüfung wird mit jeweils 80 Euro bemessen. Ein knappes Durchfallen kostet also viel Zeit und noch mehr Geld, denn dazwischen hatte Baran wenig Einkommen. „Ich war beim AMS gemeldet und habe gehofft, dass sich die Sache schnell lösen würde. Ich habe noch ein drittes kleines Kind, das bereits hier in Wien geboren wurde, weshalb ich auch den Job so gerne mache. Wenn die Kinder irgendetwas brauchen, dann stelle ich das Auto ab und bin für sie da. Es gibt kaum einen Beruf, in dem das sonst so möglich ist.“ Dass Baran den Taxischein schlussendlich bekommen hat, war mit Glück verbunden. „Da war der türkische Professor nämlich nicht da“, lacht er rückblickend, „und so war es möglich, diese Prüfung endlich zu schaffen, damit ich meinen Beruf wieder so ausführen kann, wie es vorher problemlos ging.“ Ansonsten bleibt noch der Traum vom Arabistik-Lehrer. Man weiß ja nie …