Feueralarm in Tirol: Heustadel ging in Flammen auf

Mit Bagger auf Suche nach Glutnestern

Das Heu und das, was von dem Stadel noch übrig blieb, wurde mithilfe eines Baggers verteilt und auf mögliche Glutnester abgesucht. „Nach zirka dreieinhalb Stunden rückten die letzten Einsatzkräfte vorübergehend wieder ein, am späteren Nachmittag und Abend widmete sich jeweils eine Gruppe noch den Nachlöscharbeiten“, so die Feuerwehr.