Mann besuchte „Ex“ und ihre Eltern mit Pistole

Tatverdächtiger warf Waffe in die Donau

Der Exfreund warf die Waffe während seiner Flucht in die Donau. Als die Polizei Kontakt mit ihm aufnahm, stellte er sich selbstständig in einer Polizeidienststelle in Wien-Ottakring. Nach seiner Einvernahme wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem wurden Betretungs- und Annäherungsverbote gegen ihn ausgesprochen sowie eine Anzeige nach dem Waffengesetz. Er besaß trotz behördlichen Waffenverbots eine Schreckschusspistole.