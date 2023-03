Ford Bronco kommt jetzt auch nach Österreich

„Goes. Over. Any. Terrain.“

Sein Design greift zahlreiche Design-Elemente des 1966 präsentierten Urahnen auf und interpretiert sie modern - „kombiniert mit einer Robustheit, die auch die Pick-ups von Ford aus der F-Serie charakterisiert“, heißt es von Ford. Der Beiname „G.O.A.T.“ verweist auf die Offroad-Fähigkeiten, setzt sich zusammen aus „Goes. Over. Any. Terrain.“ und bedeutet so viel wie: „Kein Terrain ist ihm zu schwierig“ (goat heißt auf Deutsch Ziege, und diese Tiere können bekanntlich sehr gut klettern).