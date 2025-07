So schafft man es zum Wimbledon-Champion

Die Steiermark hat einen Wimbledon-Champion! Mit seinem Triumph am „heiligen Rasen“ von London feierte der 13-jährige Moritz Freitag seinen bisher größten Erfolg in seiner noch jungen Karriere. Die „Krone“ plauderte mit Papa Alexander über den Aufstieg des Juniors, eine Lawine an Glückwünschen (und Anfragen) und den weiteren Weg.