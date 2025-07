AUA-Flug nach Kreta wurde zur Irrfahrt am Himmel

Was war genau passiert?

Der AUA-Flug OS9001 hob am 16. Mai wie geplant in Wien ab. Ziel: Heraklion auf Kreta. An Bord auch zwei entspannte Burgenländer, die schon um 8 Uhr morgens am Flughafen standen: „Der Flug war ruhig, das Fahrwerk schon ausgefahren, dann kam starker Wind auf. Wir mussten plötzlich durchstarten.“ Nicht umsonst heißt Kreta die Windinsel. Der berüchtigte Meltemi, ein kräftiger Nordwind, machte eine Landung auf dem Flughafen der Hauptstadt unmöglich.