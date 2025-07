Krebsvorsorge: Mit heiler Haut den Sommer genießen

Höhere Krebsgefahr durch Klimawandel

Aufgrund der Einflüsse des Klimawandels auf Ozonschicht und Temperatur haben sich in den vergangenen Jahren die Hautkrebserkrankungen stetig erhöht. Neben den messbaren Veränderungen der Bestrahlungsstärke infolge des Abbaus der Ozonschicht sowie einer erhöhten Anzahl an Sonnenstunden ist auch das menschliche Verhalten – wie lange, auf welche Weise und mit welcher Intensität sich Personen der UV-Strahlung aussetzen – ein bedeutender Risikofaktor. Erster Schritt in der Hautkrebs-Vorsorge ist somit der vernünftige Umgang mit der Sonne und das Vermeiden von Sonnenbränden.