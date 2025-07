Ampeln bringen in Salzburg wieder neue Probleme

Zuerst Stau durch die Bauarbeiten, jetzt Stau durch die Ampelanlage selbst. Viele Pendler und Wirtschaftstreibende aus dem nördlichen Flachgau verzweifeln derzeit täglich, wie berichtet, an der Salewa-Kreuzung bei Muntigl in Bergheim. In der Früh staut es sich Richtung Landeshauptstadt und am Abend zurück in den Flachgau.