Milliarden-Deal! City unterschreibt Rekordvertrag

„Festigt unsere Beziehung“

„Wir haben uns mit Puma zusammengetan mit dem Ziel, uns selbst herauszufordern und die Erwartungen zu übertreffen. Das haben wir in den letzten sechs Jahren erreicht und noch mehr“, schwärmte City-CEO Ferran Soriano. „Puma hat sich nahtlos in unsere Organisation integriert, und wir haben gemeinsam viele historische Momente erlebt, in denen wir Fans auf der ganzen Welt begeistern konnten. Die heutige Erneuerung und Verlängerung festigt unsere Beziehung und lässt sie in eine noch bessere Zukunft blicken.“