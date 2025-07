Treibhausgasemission seit 2003 deutlich reduziert

Erneuerbaren-Anteil bei 95 Prozent

Wie in den vergangenen Jahren gibt es im Monitoringbericht einige positive Zahlen: So konnte beispielsweise der Energieverbrauch in Vorarlberg zu 48 Prozent aus heimischen Energiequellen gedeckt werden. Der Anteil der Erneuerbaren bei der Stromversorgung lag bei stolzen 95 Prozent. Den entscheidenden Anteil lieferten einmal mehr die Wasserkraftwerke, aber auch Photovoltaik und Biomassewerke trugen zum guten Ergebnis bei. Im Bereich Photovoltaik wurde das für 2030 vorgegebene Zwischenziel von 330 Megawatt fünf Jahre früher als geplant erreicht.