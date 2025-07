Gefährliche Blutsauger: Viel mehr Borreliose-Fälle

Die Zeckengefahr steigt. Heuer mussten in Österreich bereits 50 Personen mit FSME ins Spital. In den Gebirgsregionen Westösterreichs steigt das Erkrankungsrisiko rasch – auch in Bezug auf eine Borreliose-Infektion. Mediziner Gernot Walder über neue Zeckengebiete und Schutzmaßnahmen.