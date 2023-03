„Fahr von hier weg!“ - Da schlug Pkw-Lenker zu

So einen Vorfall hat es in Tirol wohl noch selten gegeben. Als ein Einheimischer (67) in Kirchberg einen Pkw-Lenker, der mit seinem Wagen in einem Haltestellenbereich stand und telefonierte, aufforderte, die Haltestelle zu verlassen, ging dieser auf den 67-Jährigen mit Fäusten und Füßen los.