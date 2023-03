Wälder in der Steiermark gerade brandgefährlich

Funkenflug am Donnerstagnachmittag in Frohnleiten: Die defekten Bremsen eines Güterzugs, der gerade in Richtung Graz unterwegs war, verursachten einen Brand im Ausmaß von einem halben Hektar. Der trockene Untergrund begünstigte, dass das Feuer im Bahndamm aufflammte und sich am felsigen Gelände und im Wald ausbreiten konnte.