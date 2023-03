Verbrecher-Duo auf frischer Tat ertappt

Ermittlungen laufen

Die Männer (54 und 62) wurden noch an Ort und Stelle von den Beamten festgenommen. „Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien laufen auf Hochtouren, da vermutet wird, dass die Festgenommenen mit weiteren Taten in Verbindung stehen“, hieß es in der Aussendung.