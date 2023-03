Salzburger Mundart-Band angelt sich Top-Produzent

Die Aufnahmen der neuen Lieder laufen. Man tüftelt an den Arrangements, schreibt neue Lieder und experimentiert mit Einflüssen aus verschiedensten Musikrichtungen. „Wir bleiben unseren Wurzeln treu. Es geht aber auch deutlich in Richtung Austropop“, sagt Posch. Er macht kein Hehl daraus, dass die „Glu Crew“ damit massentauglicher werden will. Posch „Wir wollen im Radio gespielt werden. Unser Produzent hilft uns dabei.“