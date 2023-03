Mit 160 km/h durch Wien: Mitfahrerin traumatisiert

Mitfahrerin leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung

Als er kurz stehen blieb, konnten sich die zwei jugendlichen Mitfahrer aus dem Fahrzeug retten - den 17-Jährigen erwischte er dabei mit dem Reifen am Fuß. Die 19-jährige Ex-Freundin hat heute noch Angstzustände: „Ich steige in kein Auto mehr.“