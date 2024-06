Haftstrafe statt Hochzeit für Drogendealer

Grund dafür sind die Auswertungsergebnisse jener Kryptohandys, die im Zuge einer Großrazzia durch die Kriminalpolizei vor vier Jahren sichergestellt worden waren. Während es dem damals in der Schweiz wohnhaften „Big Boss“ des Kokainrings gelang, in seiner Heimat Bosnien unterzutauchen, ging es anderen Mitgliedern der Vereinigung an den Kragen – die österreichische Justiz verhängte einige mehrjährige Haftstrafen.