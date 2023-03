Zigarette setzte Wohnung in Graz in Vollbrand

Die Rauchschwaden waren Samstagabend im Grazer Stadtbezirk Wetzelsdorf nicht zu übersehen. Aus den Fenstern des Mehrparteienhauses in der Straßganger Straße qualmte es heftig. Gegen 20 Uhr war dort in der Wohnung einer 63-Jährigen Feuer ausgebrochen. Kurze Zeit später standen alle Räumlichkeiten in Vollbrand. Das Feuer breitete sich rasch aus und ging an der Fassade zur darüberliegenden Wohnung über.