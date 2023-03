17 Streifen und Hubschrauber jagten Autolenker

Zu einer spektakulären Fahndung bzw. Verfolgungsjagd kam es - wie erst am Freitag bekannt wurde - am Mittwoch im Tiroler Wipptal. Grund dafür war ein 20-jähriger Autolenker ohne Führerschein, der in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) vor einer drohenden Verkehrskontrolle geflüchtet war. 17 Streifen und der Polizeihubschrauber standen im Einsatz.