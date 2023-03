Nach Raub in Innsbruck: Verdächtige ausgeforscht

Raub bislang geleugnet

Nach akribischen Ermittlungen und der Auswertung mehrere Telefonnummern sowie einer Videoüberwachung konnte die Tiroler Polizei zwei Monate nach der Tat zunächst drei der fünf mutmaßlichen Täter - Syrer im Alter von 24, 25 und 28 Jahren - ausforschen. Zwei von ihnen wurden in Innsbruck, einer in Wien verhaftet. „Die Beschuldigten räumten die Auseinandersetzung in einer ersten Einvernahme zwar ein, den Raub aber leugneten sie“, so die Beamten. Zu den zwei weiteren Mittätern machten sie keine Angaben.