Das grüne Herz: Alle Steirer sind Botschafter!

Das ist der erste Schritt in der großen Kampagne von Steiermark Tourismus, die am heutigen Donnerstagabend mit viel Prominenz am Grazer Flughafen präsentiert wurde. „Das grüne Herz gibt es seit mehr als 50 Jahren“, sagt Geschäftsführer Michael Feiertag. „Es gehört zu den bekanntesten Logos in Österreich.“ Nun wurde es optisch sanft verändert, der Steiermark-Schriftzug streckt sich bis an die Grenzen des Herzens, der Zusatz „Das grüne Herz Österreichs“ entfällt.