Grundbesitzer besiegeln letzte Talfahrt am Kasberg

Der 12. März könnte das historische Ende einer Wintersportinstitution markieren. An diesem Tag sollen am Kasberg die Skilifte für immer stillstehen. Grund: Fünf von zehn Grundstücksbesitzern sprechen sich in einem Brief gegen einen Sommerbetrieb aus. Dieser wird aber vom Land OÖ gefordert, um weiter ins defizitäre Skigebiet zu investieren. Für die vier betroffenen Gemeinden Grünau, Pettenbach, Scharnstein und Vorchdorf geht es um viel.