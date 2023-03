Was tun, wenn Amazon das Falsche liefert?

Bestellt wurde ein iPad Air von Apple um 694,79 Euro, geliefert das Buch „Ich bin dann mal weg“ von Hape Kerkeling - immer mehr Amazon-Kunden wenden sich wegen kurioser Falschlieferungen an den Konsumentenschutz der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich. Diese betonte in einer Presseaussendung am Mittwoch, dass der Online-Händler den Kaufpreis erstatten müsse, denn er hafte bis zur ordnungsgemäßen Zustellung für Falschlieferung und allfälligen Verlust der Ware.