World Car Awards: Die Top 3 in sechs Kategorien

World Car of the Year

Neben dem Ioniq 6 ist ein möglicher „World Car of the Year“-Sieger der BMW X1 bzw. iX1. Das kompakte Münchner SUV ist ein Tausendsassa, das für jeden den richtigen Antrieb anbietet: Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid und Elektro. Dazu glänzt er mit absoluter Alltagstauglichkeit und tollen Fahreigenschaften.