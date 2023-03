Eifersüchtiger bedrohte Nebenbuhler mit Pistole

Der Bosnier war bereits am 25. Jänner 2023 gegen 0.30 Uhr in einem Lokal in Liezen mit einem 23-jährigen Rumänen (beide wohnhaft im Bezirk) in Streit geraten. Das Motiv dürfte Eifersucht gewesen sein: Der Bosnier forderte seinen Kontrahenten auf, die Kontaktaufnahme zu seiner Freundin zu unterlassen. Zur Bekräftigung zog er eine täuschend echt aussehende Faustfeuerwaffe und verließ das Lokal kurze Zeit später. Der Rumäne meldete der Polizei den Vorfall.