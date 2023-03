Zeugen verfolgten erfolglosen Einbrecher

In das Kellerabteil eines 43-Jährigen in Bruck an der Mur einbrechen und daraus alles stehlen, was für ihn brauchbar sein könnte - das war der Plan eines 51 Jahre alten Mannes aus Ungarn. Doch den Plan hat er ohne den Besitzer geschmiedet! Der überraschte den unerwünschten Gast, als der sich gerade an seinen Sachen zu schaffen machte und stellte ihn zur Rede. Doch der Kriminelle stieß ihn zur Seite und rannte davon.