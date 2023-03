Ein Solarkraftwerk an der eigenen Hausfassade

Sonnenstrom am Kindercampus in Höchst

Eine dieser älteren Bastellösungen Moosbruggers ist in Höchst zu sehen. Der 2013 errichtete Kindercampus wurde damals mit Dünnschichtmodulen, kombiniert mit farblich angepassten Emailglas, ausgestattet und liefert noch heute verlässlich Strom. „Damals hatte ich erstmals die Idee, ein komplettes Fassadensystem für PV-Anwendungen zu bauen und habe auch einen Businessplan erstellt.“ Mit der Solar- und Photovoltaik-Industrie allerdings ging es in dieser Zeit steil bergab. Es blieben nur wenige Fertiger, die sich auf Glas-Glas-Module spezialisiert hatten.