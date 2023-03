Wie Meinungsforscher zu Kaffeesudlesern werden

Da reibt man sich die Augen. Und nicht nur die! Die ÖVP werde der große Verlierer der Kärntner Wahlen sein, prognostizierten die Meinungsforscher in den Wochen davor. Von ohnehin miserablen 15 Prozent werde sie noch viel tiefer abstürzen - auf Platz 4 und möglicherweise sogar auf ein einstelliges Ergebnis. Und dann steht am Wahlabend in Klagenfurt Martin Gruber, der Spitzenkandidat der Kärntner ÖVP, den viele bis Sonntagnachmittag ob seines zu erwartenden Schicksals bemitleidet hatten, als strahlender Sieger da. Weil er an sich schlappe eineinhalb Prozentpunkte dazugewonnen hat. Damit bleibt er immer noch klar unter 20 Prozent, hat aber Platz 3 gerettet. Und vor allem das, was man besonders im Sport gerne „Momentum“ nennt: Und so feiert man den programmierten Loser als strahlenden Champion.