Sieg vor Gericht: Rapperin Cardi B freigesprochen

Millionen-Klage gegen Cardi B

Die damals mit ihrem ersten Kind schwangere Rapperin („Bodak Yellow“) hatte in Beverly Hills eine Arztpraxis aufgesucht. Eine Sicherheitsmitarbeiterin in dem Gebäude gab an, sie sei von der Musikerin tätlich angegriffen und dabei verletzt worden. Cardi B habe sie unter anderem angespuckt und mit ihren Fingernägeln im Gesicht verletzt.