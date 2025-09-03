Trickste Mann (60) erneut mit Behindertenausweis?

„Habe meine Schwester zum Bahnhof gebracht“

Nun war es der Behindertenausweis seiner Schwester, der ihn auf die Anklagebank brachte. „Ich habe meine Schwester zum Bahnhof gebracht, sie dort aussteigen lassen und wollte dort auf sie warten“, erklärte der „Wiederholungstäter“ vor Richter Andreas Fleckl. Auch die als Zeugin einvernommene Schwester bestätigte die Erzählungen ihres Bruders.