Lkw stand in Flammen: Stau auf der Südautobahn

Sofort wurde mit den Löscharbeiten begonnen und Einsatzleiter David Traumüller von der Freiwilligen Feuerwehr Ligist alarmierte sofort weitere Kräfte. „Diese Nachalarmierung erfolgte nach dem neuen Alarmplan für die A2, der aufgrund der Wasserknappheit auf der Autobahn entwickelt wurde. Um bei einem Vollbrand rasch über ausreichend Löschwasser zu verfügen, sieht dieser Plan vor, dass zusätzlich Feuerwehren mit wasserführenden Einsatzfahrzeugen nachalarmiert werden“, erklärt Traumüller.