Lkw stand in Flammen: Stau auf der Südautobahn

Großeinsatz für die Feuerwehren des Bezirks Voitsberg (Steiermark). Auf der Südautobahn zwischen Steinberg und Modriach geriet in Fahrtrichtung Klagenfurt ein Sattelauflieger in Vollbrand. Weil keine Rettungsgasse gebildet worden war, erschwerte sich die Anfahrt für die Feuerwehr.
Schwieriger Einsatz für die Feuerwehren des Bezirks Voitsberg am Mittwochmorgen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache war auf der A2 in Fahrtrichtung Klagenfurt ein Sattelauflieger in Brand geraten. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Lkw bereits in Vollbrand – der Lenker hatte sich rechtzeitig aus dem Fahrzug retten können.
Sofort wurde mit den Löscharbeiten begonnen und Einsatzleiter David Traumüller von der Freiwilligen Feuerwehr Ligist alarmierte sofort weitere Kräfte. „Diese Nachalarmierung erfolgte nach dem neuen Alarmplan für die A2, der aufgrund der Wasserknappheit auf der Autobahn entwickelt wurde. Um bei einem Vollbrand rasch über ausreichend Löschwasser zu verfügen, sieht dieser Plan vor, dass zusätzlich Feuerwehren mit wasserführenden Einsatzfahrzeugen nachalarmiert werden“, erklärt Traumüller.
Doch nicht alle Feuerwehren kamen problemlos zum Unfallort: „Herausfordernd gestaltete sich die Anfahrt vor allem für die Feuerwehren Mooskirchen und Söding. Aufgrund der Sperre des Aissingbergtunnels hatte sich bereits ein Stau gebildet. Eine fehlende Rettungsgasse erschwerte den Einsatzkräften zusätzlich das rasche Vorankommen zur Einsatzstelle“, so die Feuerwehr.
Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand von mehreren Trupps eingedämmt und schließlich gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Während der Totalsperre der A2 in Fahrtrichtung Klagenfurt wurde eine großräumige Umleitung über die B70 eingerichtet, wodurch es im Frühverkehr zu erheblichen Verzögerungen kam. Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen.
