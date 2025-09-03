„Marko wird Toni knacken – und die WM ist Pflicht“

Seit knapp 29 Jahren ist Toni Polster Österreichs Rekord-Torjäger im Nationalteam, beim 2:1 gegen Lettland überbot er im November 1996 Hans Krankls 34 Tore, schraubte die Marke noch auf 44 hoch. „Toni hat mich überholt, jetzt wird halt er abgelöst. Denn ich traue Arnautovic die fehlenden vier Tore absolut zu“, sagt Krankl über den 36-Jährigen, der bei 41 Treffern hält.
Zugleich hat er vorsorglich Trost für Polster parat: „Lieber Toni, lass dir sagen: Es tut nicht weh. Rekorde sind da, um gebrochen zu werden.“
Was die Endrunde 2026 betrifft, hat der frühere „Goleador“ eine klare Meinung: „Die WM ist mit diesem Team Pflicht! Teamchef Ralf Rangnick kann aus über 30 Legionären auswählen. Da kann er aus dem Vollen schöpfen, brauchen wir keine Angst zu haben.“
Rätselhaft ist für Krankl, dass Gregoritsch und Baumgartner letzte Saison bei ihren Klubs kaum eine Rolle spielten: „Sie haben enorme Qualität, wie natürlich auch Sabitzer. Im Team bringen sie immer ihre Leistung, da bekommen sie das Vertrauen, zahlen es eindrucksvoll zurück. Sie bleiben jederzeit für Tore gut.“
