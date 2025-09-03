Vorteilswelt
Hans Krankl:

„Marko wird Toni knacken – und die WM ist Pflicht“

Fußball National
03.09.2025 08:01
Hans Krankl (li.) und Toni Polster
Hans Krankl (li.) und Toni Polster

Seit knapp 29 Jahren ist Toni Polster Österreichs Rekord-Torjäger im Nationalteam, beim 2:1 gegen Lettland überbot er im November 1996 Hans Krankls 34 Tore, schraubte die Marke noch auf 44 hoch. „Toni hat mich überholt, jetzt wird halt er abgelöst. Denn ich traue Arnautovic die fehlenden vier Tore absolut zu“, sagt Krankl über den 36-Jährigen, der bei 41 Treffern hält. 

Zugleich hat er vorsorglich Trost für Polster parat: „Lieber Toni, lass dir sagen: Es tut nicht weh. Rekorde sind da, um gebrochen zu werden.“

David Alaba (li.) und Marko Arnautovic
David Alaba (li.) und Marko Arnautovic

Was die Endrunde 2026 betrifft, hat der frühere „Goleador“ eine klare Meinung: „Die WM ist mit diesem Team Pflicht! Teamchef Ralf Rangnick kann aus über 30 Legionären auswählen. Da kann er aus dem Vollen schöpfen, brauchen wir keine Angst zu haben.“

Lesen Sie auch:
Unter Ralf Rangnick Österreichs torgefährlichster Spieler: Michael Gregoritsch.
Krone Plus Logo
Rangnicks Knipser
Magisches Quartett ist Österreichs Trumpf
03.09.2025
3,5 Jahre ohne Einsatz
ÖFB-Rückkehrer: „Rangnick-Anruf kam überraschend“
03.09.2025

Rätselhaft ist für Krankl, dass Gregoritsch und Baumgartner letzte Saison bei ihren Klubs kaum eine Rolle spielten: „Sie haben enorme Qualität, wie natürlich auch Sabitzer. Im Team bringen sie immer ihre Leistung, da bekommen sie das Vertrauen, zahlen es eindrucksvoll zurück. Sie bleiben jederzeit für Tore gut.“

Porträt von Philipp Scheichl
Philipp Scheichl
