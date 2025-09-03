„Marko wird Toni knacken – und die WM ist Pflicht“

Seit knapp 29 Jahren ist Toni Polster Österreichs Rekord-Torjäger im Nationalteam, beim 2:1 gegen Lettland überbot er im November 1996 Hans Krankls 34 Tore, schraubte die Marke noch auf 44 hoch. „Toni hat mich überholt, jetzt wird halt er abgelöst. Denn ich traue Arnautovic die fehlenden vier Tore absolut zu“, sagt Krankl über den 36-Jährigen, der bei 41 Treffern hält.